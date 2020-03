’Flinke vooruitgang’ in overleg over eenheidsregering Israël

Een oude verkiezingsposter met daarop Benny Gantz en Benjamin Netanyahu. Ⓒ AFP

JERUZALEM - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en zijn voormalige rivaal Benny Gantz hebben „flinke vooruitgang” geboekt tijdens nachtelijke onderhandelingen over het vormen van een eenheidsregering. Hun partijen melden in een gezamenlijke verklaring dat later op de dag verder wordt gepraat om tot een definitieve overeenkomst te komen