Stel zocht vanuit Nederland mee naar Colombiaanse kinderen

Hinestrosa is de oprichter van Rescue International, een organisatie die autoriteiten helpt bij zoekacties in afgelegen gebieden. De in Nederland gevestigde organisatie hielp eerder onder meer bij de zoektocht naar het vliegtuig van de Argentijnse voetballer Emiliano Sala in 2019.

Voor de zoektocht naar de Colombiaanse kinderen bracht Rescue International onder meer het juiste zoekgebied in kaart. Mede hierdoor werd eerder al het gecrashte vliegtuig teruggevonden.

In de nacht van vrijdag op zaterdag kreeg Hinestrosa een bericht van een lokale journalist waarin stond dat de kinderen gevonden zouden zijn. „Ik heb meteen geprobeerd het nieuws bevestigd te krijgen. Ik ben direct op zoek gegaan naar betrouwbare bronnen en heb alles dubbel gecheckt ”, zegt hij.

Hinestrosa was terughoudend omdat de Colombiaanse president Gustavo Petro al eerder had gemeld dat de kinderen levend waren teruggevonden. Dat bleek toen niet te kloppen. Toch hield hij de laatste dagen ook rekening met goed nieuws. „De afgelopen twee, drie dagen was het stil rondom de zoektocht, wat bij dit soort acties vaak betekent dat er ontwikkelingen zijn.”