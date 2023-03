’Asielschip beste locatie voor megabordeel’

Nanninga is voorstander van een ’erotisch centrum’. Een voorgesteld megabordeel buiten het Amsterdamse centrum, met het idee dat de extreme drukte op de Wallen afneemt. Maar over de drie locaties die burgemeester Femke Halsema voorstelt, is ze minder tevreden. Die zijn namelijk bij woonwijken, waar bewoners zich grote zorgen maken.

„Wat JA21 betreft moet zo’n centrum dan ook niet in een achtertuin”, zegt Nanninga. Zij stelt de MS Galaxy voor, het cruiseschip dat in de haven ligt en waar de gemeente momenteel duizend vluchtelingen opvangt. „Dit is met verrassend weinig overlast gepaard gegaan”, zegt Nanninga.

’Perfecte locatie’

De opvang is onlangs verlengd met een half jaar, maar Nanninga gaat ervan uit dat het daarna klaar is. „Verdere verlengingen zijn niet gewenst.” Tegelijkertijd is de haven volgens haar wel een mooie, historische plek voor sekswerk. Er zijn bovendien geen omwonenden.

Sterker nog, Nanninga noemt het ’de perfecte locatie’ en vraagt het stadsbestuur die daarom te onderzoeken. In het cruiseschip wil JA21 ook ruimte voor bars, clubs en een casino. Zo kunnen ook andere ondernemers de sekswerkers volgen van de Wallen naar de nieuwe locatie.

Politieke wil

In haar voorstel Het Schip keert de Wallen licht JA21 het plan uitgebreid toe. Tot en met een centraal betalingssysteem dat er gehanteerd kan worden. En de partij doet voorstellen om de bereikbaarheid te verbeteren om het echt een succes te maken.

„Dit is gewoon uitvoerbaar en zal de minste weerstand oproepen onder de Amsterdammers”, zegt Nanninga. „De rest is een kwestie van politieke wil bij raad en burgemeester. De voorgestelde plekken zijn alle drie niet acceptabel, er moet zeker een alternatief komen voor de Wallen maar niet op plekken waar veel mensen wonen.”

Boze bewoners

Vorige maand maakte burgemeester Halsema de drie mogelijke locaties voor het sekswalhalla bekend. Twee nabij de RAI en eentje aan het IJ in stadsdeel Noord. Omwonenden van de locaties maken zich zorgen om overlast en onveilige toestanden. Ook veel sekswerkers zien de verhuizing niet zitten.

De gemeente noemt de gekozen locaties ’op dit moment’ het meest kansrijk. Hoewel er voor het idee van een erotisch centrum wel steun lijkt in de gemeenteraad, zijn verschillende partijen kritisch op de huidige selectie.

Dinsdag- en woensdagavond gaat Halsema op bezoek in de buurten om haar plan toe te lichten. Vanavond is zij eerst in Zuid en morgen volgt een buurtbijeenkomst in Noord. Bij beide bijeenkomsten worden honderden bewoners verwacht.