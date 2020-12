Waarschuwing voor headset-gebruiker: NLAlert kan ’hard binnenkomen’

NL-Alert is het alarmmiddel van de overheid dat waarschuwt en informeert over een noodsituatie. De NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties. In het bericht staat wat er aan de hand is en wat je moet doen. Ook wordt er verwezen naar plekken waar meer informatie en updates te vinden zijn.

Nederlanders hoeven zich niet aan te melden voor een NLAlert.