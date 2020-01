Anti-5G-demonstrant: ’Geen idee waar G voor staat, maar je voelt dat het niet best is!’

Arjen Mors en Lex Witte. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - Ruim driehonderd demonstranten met ’stralingsstress’ protesteerden vanmiddag in Amsterdam tegen het nieuwe mobiele 5G-netwerk dat de komende jaren over ons land moet worden uitgerold. „Deze gezondheidsbedreiging is urgenter dan de klimaatverandering”, zo luidt hun onheilstijding.