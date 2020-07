Trump grijpt in bij misdaadgolf Chicago

President Trump Ⓒ EPA

Chicago - Donald Trump stuurt een „golf van federale wetshandhavers” naar Chicago om het voortdurende geweld in de stad aan te pakken, zo maakte hij woensdag bekend. „Chicago is een ramp. Nergens hebben burgers zo te lijden onder de dreiging van gewelddadige misdaad dan de magnifieke mensen in Chicago, een stad die ik erg goed ken”, verklaarde de president, die eerder al eens beweerde dat hij het geweldprobleem in de stad binnen een week op zou kunnen lossen.