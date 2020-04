Provinciebesturen 50PLUS willen af van partijvoorzitter Dales

De 50PLUS-bestuurders van Utrecht, Noord-Holland, Zuid-Holland, Gelderland, Limburg, Flevoland en Groningen hebben zich tegen Dales gekeerd, zegt de Utrechtse voorman Alfons Leerkes. Ook Friesland zou het met dit zevental eens zijn, maar dat provinciebestuur heeft het volgens Leerkes moeilijk met het weerwerk van Dales en zijn medestanders en zoekt even de luwte.

Een aantal 50PLUS’ers vreest dat Dales de macht verder naar zich toe wil trekken en ook een gooi wil doen naar een Kamerzetel. Dat politiek leider Henk Krol vorige maand zei dat hij Dales graag in de Kamer zou verwelkomen, voedde die vrees.

Dales zegt tegen het ANP dat het vooral Leerkes is die „al weken aan het mailen is.” Hij zegt dat er geen meerderheid is die zich achter de Utrechtse politicus schaart. Zo zou de Groningse afdeling al steun hebben uitgesproken voor Dales. Er is bovendien „geen lid dat hierover geraadpleegd is”, bezweert de partijvoorzitter. „De leden maken de dienst uit en er is er niet één die het vertrouwen in mij opzegt.”

Dales ontvangt naar eigen zeggen enorm veel steun. „Ik ben dag en nacht aan het tikken om fanmails te beantwoorden.” De achterban moet niets weten van de oproep van de provinciale bestuurders, zegt Dales. Over de vraag of hij inderdaad mikt op een zetel in de Tweede Kamer wil hij weinig kwijt. „Het is eigenlijk onbehoorlijk om dat te vragen”, vindt hij, omdat iedereen recht heeft op vertrouwelijkheid in zo’n situatie. „Ook de partijvoorzitter.”