Wilders witheet om veroordeling

Volgens het gerechtshof is Geert Wilders met diens uitspraken over Marokkanen ’te ver gegaan’. Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

Schiphol - Het Openbaar Ministerie is tevreden. „Er is een signaal afgegeven dat ook politici niet alles kunnen zeggen.” Maar voor Geert Wilders staat het na zijn veroordeling voor groepsbelediging wel vast: „Nederland is een corrupt land geworden.”