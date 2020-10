Ook minister Kaag (D66) in quarantaine

Dat meldt de bewindsvrouw op Twitter. „Als ik de komende dagen klachten zou krijgen, laat ik me natuurlijk testen.”

De timing is ongelukkig, want donderdagochtend had ze in de Kamer moeten verschijnen om de begroting van haar ministerie te verdedigen. Kaag laat weten dat het debat moet worden verzet.

Het coronavirus grijpt om zich heen op het Binnenhof. Dinsdag maakte D66-fractievoorzitter Rob Jetten bekend positief getest te zijn op het virus. Eerder op woensdag liet staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) weten dat ze kampt met verkoudheidsklachten en zich heeft laten testen op het virus. Ze werkt thuis ’gewoon’ door.

Maandag moest Minister Arie Slob (Onderwijs) op stel en sprong zijn eigen Mediadebat verlaten omdat hij op dat moment te horen kreeg dat ook hij contact had gehad met een coronapatiënt. Het debat werd vervolgens afgebroken.