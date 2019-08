Miljardair Jeffrey Epstein pleegde zelfmoord in de cel. Ⓒ EPA

De dood van Jeffrey Epstein zorgt voor veel speculatie en is een bron voor wilde complottheorieën. Langzaamaan worden er meer details duidelijk over hoe het tot de dood van een van Amerika’s meest prominente gevangenen kon komen. Wat weten we, en wat nog niet? Vijf vragen en antwoorden.