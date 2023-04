Bizarre spiraal duikt op tussen noorderlicht aan de hemel in Alaska

De spiraal, die leek op een melkwegstelsel zoals we dat uit animaties kennen, verscheen gedurende een paar minuten te midden van de aurora. De oorzaak? Uiteraard werden eerst grappen gemaakt over een invasie van buitenaardse wezens of het verschijnen van een portaal naar de verre uithoeken van het universum. Maar de werkelijkheid was iets minder spannend dan dat: het ging om overtollige brandstof die vrijkwam uit een SpaceX-raket die ongeveer drie uur voordat de spiraal verscheen vanuit Californië werd gelanceerd.

„Soms hebben raketten brandstof die overboord moet”, zegt ruimtefysicus Don Hampton, een universitair hoofddocent van de Universiteit van Alaska. „Als ze dat op grote hoogte doen, verandert die brandstof in ijs. En als het toevallig in het zonlicht is, als je in het donker op de grond staat, kun je het zien als een soort grote wolk. Luchtstromen zorgen vervolgens dat het geheel er uit ziet als een werveling.”

De spiraal werd vastgelegd in time-lapsebeelden en online breed gedeeld. De raket vertrok vrijdagavond vanaf de Vandenberg Space Force Base in Californië met ongeveer 25 satellieten als lading. Helemaal uniek is het fenomeen niet: het werd eerder waargenomen boven Hawaii. De spiraal in combinatie met het noorderlicht is wel nieuw.