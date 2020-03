Zeeland en België verklaren corona-toerisme oorlog

Archieffoto ter illustratie. Ⓒ Hollandse Hoogte / Patricia Rehe

TERNEUZEN - Belgen zijn vanaf nu niet meer welkom in Zeeland. Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland, doet een dringend beroep op onze Zuiderburen om te stoppen met corona-toerisme. In het plaatsje Sluis - dat zaterdag werd overspoeld met massa’s Belgen - worden zondag 2500 openbare parkeerplaatsen afgesloten om te voorkomen dat Belgen daar winkels of horecagelegenheden gaan bezoeken.