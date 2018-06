Marieke Elsinga is al ruim 10 jaar single

Presentatrice Marieke Elsinga is al meer dan tien jaar single. Legt zij de lat misschien te hoog? Hoe komt het dat het niet lukt? Marieke: „Dat is altijd wat mensen vragen als ze horen dat ik al zo lang single ben. Natuurlijk ben ik kritisch, want ik ben met alles in mijn leven kritisch.

Ik bedoel, ik zeg tot twee keer toe een droombaan op, omdat het toch niet mijn droombaan blijkt te zijn. Dus waarom zou ik niet kritisch zijn op de man met wie ik de rest van mijn leven samen ben? Mijn enige eis is dat hij net zo gek is op mij als ik op hem. In elf jaar tijd ben ik alleen niet verliefd geweest op hetzelfde moment als dat die ander verliefd op mij was.”

