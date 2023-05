Cambodjaan verscheurd door 40 krokodillen na val in kooi

De 72-jarige probeerde op een reptielenboerderij in Siem Reap met een stok een van de krokodillen te verplaatsen omdat er eieren lagen in het verblijf. Het dier viel de stok aan, waardoor de man in de kooi viel. De andere krokodillen vielen hem daarop aan tot hij dood was. Wat over is van de man, zat volgens de lokale politie vol met bijtwonden.

Rond Siem Reap zijn meerdere plekken waar krokodillen worden gefokt. Ze zijn waardevol vanwege hun eieren, huid, vlees en de handel in jonge krokodillen. In dezelfde plaats werd in 2019 ook al een 2-jarig meisje opgegeten door krokodillen toen ze een verblijf in liep.