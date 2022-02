Biden: einde Nordstream 2 als Poetin Oekraïne binnenvalt

„Als er een Russische invasie komt, en dat betekent tanks en troepen die over de Oekraïense grens gaan, dan zal er een eind komen aan Nordstream 2”, zei Biden. Om daarna nog eens te herhalen: „Dan maken we daar een einde aan.” Maar toen Biden gevraagd werd hoe dat dan zou moeten gebeuren, had hij daar geen duidelijk antwoord op. „Ik beloof je dat we het kunnen.”

De Nordstream 2 pijplijn is de Amerikanen al langer een doorn in het oog. Met die pijplijn is Duitsland, en dus ook Europa afhankelijker van Rusland voor gas. Biden zette nu een duidelijke streep door die pijpleiding als Rusland over de grens gaat.

Bondskanselier Scholz, op zijn eerste bezoek aan het Witte Huis, was een stuk minder uitgesproken over het lot van de pijpleiding, maar sprak de president niet tegen. Als reactie op Bidens woorden zei hij wat hij al vaker zei: „We zitten absoluut op een lijn.” Scholz benadrukte daarnaast, net als Biden, het belang van diplomatie, hoe moeizaam gesprekken soms ook verlopen.

Duitsland terughoudend

Duitsland ligt onder vuur omdat het zich terughoudend opstelt in de Oekraine-crisis. Vorige week stuurde de Duitse ambassadeur een waarschuwing naar Berlijn dat Duitsland als een „onbetrouwbare partner” zou worden gezien als het zo door zou gaan. President Biden zei dat hier geen enkele sprake van is. Scholz en Duitsland hebben volgens Biden „het complete vertrouwen van de Verenigde Staten.”

Biden benadrukte nog eens dat er „snelle en zware gevolgen” zullen zijn voor Rusland als Poetin Oekraïne binnen zou vallen. In dat geval staan Amerika en de bondgenoten paraat. „Als Rusland de keuze maakt om Oekraïne verder in te vallen, dan zijn we er klaar voor. Dan is de hele NAVO er klaar voor.”