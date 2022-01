Klimaatminister Jetten wil minimumprijzen voor vliegtickets

In de Tweede Kamer was in 2020 al een meerderheid die het kabinet vroeg naar een onderzoek tot instelling van de minimumprijzen (zo’n 35 euro) omdat voor dumpprijzen kon worden rondgevlogen.

Toenmalig minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) zei dat het plan indruist tegen Europese regels. Luchtvaartmaatschappijen gaan immers over hun eigen prijsbeleid. Diverse luchtvaartmaatschappijen reageerden eerder ook al afwijzend op het plan. Zij vinden dat het niet aan de overheid is om in de vrije markteconomie minimumprijzen te bepalen.

Jetten erkent dat er juridische haken en ogen aan het plan zitten, maar vindt het desondanks de moeite waard om in Europees verband alsnog aan de orde te stellen. Persbureau Reuters meldde in februari van dit jaar al dat de kans groot is dat de Europese Commissie zich tegen het Oostenrijkse plan zal keren.

Tot nu toe weigerde de EC prijsvechters aan te pakken. De prijzen van stoelen variëren per seizoen en plaats in het vliegtuig. Prijsvechters als Ryanair lijken keer op keer te stunten, maar doorgaans gaat het om lokkertjes, die de klant over de streep moet krijgen. Inmiddels zijn de tickets al duurder geworden door de vorig jaar ingevoerde vliegtaks, die de komende jaren wordt opgeschroefd.

„Wij zijn van mening dat vakantie voor iedereen beschikbaar en haalbaar moet zijn, niet alleen voor een bovenlaag die het kan betalen”, zegt woordvoerster Petra Kok van reisorganisatie TUI. „Wij zijn tegen prijsregulatie door de overheid. De overheid gaat nu eenmaal niet over marktprijzen, dat gebeurt in geen enkele andere sector. Betaalbare vakanties hoeven niet ten koste te gaan van onze duurzaamheidsambities en de verantwoordelijkheid die we als sector hebben om het klimaat en de mensen te beschermen.”