Bijna 9000 positieve tests

In de vijf voorgaande dagen waren er meer dan 10.000 positieve tests, en op drie van die vijf dagen kwam het cijfer boven de 11.000 uit.

Vorige week maandag waren er bijna 8500 nieuwe gevallen en nog een maandag eerder waren er iets meer dan 1500 positieve tests.

In de afgelopen zeven dagen zijn 70.788 mensen positief getest. Dat komt neer op ruim 10.000 nieuwe gevallen per dag. Het is de negentiende dag op rij dat het gemiddelde stijgt, maar de toename gaat de laatste paar dagen iets minder snel dan daarvoor. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt dat het aantal nieuwe gevallen stabiliseert.

Het totale aantal coronagevallen in Nederland kwam maandag boven de grens van 1,8 miljoen uit.