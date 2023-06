CIA: ’Geen direct bewijs voor ontstaan COVID-19 in laboratorium Wuhan’

Volgens het vier pagina’s tellende rapport van de Office of the Director of National Intelligence (ODNI) konden de inlichtingendiensten de mogelijkheid dat het virus uit een laboratorium kwam ook nog steeds niet uitsluiten. Ze hebben de oorsprong van de pandemie niet kunnen achterhalen.

Of het virus in de natuur is ontstaan of uit een lab kwam kon niet worden vastgesteld omdat de onderbouwing van beide mogelijkheden stuit op forse aannames of tegenstrijdige rapportages, aldus het rapport.

De diensten zeiden dat hoewel er „uitgebreid werk” was verricht aan coronavirussen in het virologie-instituut, ze geen bewijs hadden gevonden van een specifiek incident dat de uitbraak had kunnen veroorzaken.