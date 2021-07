Boulevard volledig in teken van Peter R. de Vries: ’Een uitzending waarvan wij hoopten hem nooit te moeten maken’

De uitzending begon met een terugblik van allerlei uitspraken van Peter. Daaronder was het nummer A Whiter Shade of Pale van Procul Harum te horen.

„Een uitzending waarvan wij hoopten dat we hem nooit zouden moeten maken”, begon een duidelijk aangeslagen presentatrice, Vivienne van den Assem.

’Een vechter’

Marc van der Linden, de royalty-deskundige van het programma, was aanwezig in de studio. „Peter is een enorme vechter geweest, een overlever. We hebben allemaal het gevoel dat we het meeste met hem hebben gewerkt, hij was het vaakst te gast bij Boulevard. Niet als decorstuk, maar vanzelfsprekend aanwezig. Dat maakt het gemis extra groot bij het team.”

Albert Verlinde, die 15 jaar werkzaam was bij Boulevard: „Vorige week nog een hommage, nu voelt het als een afscheidsdienst. Het nieuws kwam als een mokerslag binnen. In wat voor kutfilm zijn we terecht gekomen? Wij zijn niet zijn familie of zijn vrienden, maar wel zijn televisiefamilie. De tv-familie die RTL Boulevard is: dit was bijna een uitje voor hem. Hij vond het lekker om hier te zitten. Altijd nieuwsgierig, als een twintigjarige journalist, onverschrokken en vol energie.”

Verleden tijd

Presentatrice Marieke Elsinga moet erg wennen aan het praten over Peter in de verleden tijd. Elsinga moest denken aan de tijd dat ze bij RTL Late Night werkte, waar Peter ook veel te gast was. Daar kleedde zij zich om achter de bierkratten terwijl Peter Het Parool zat te lezen, vertelt ze. „Hij zei eens: Dat rode jurkje stond je beter’.” Sindsdien overlegden ze over haar kleding.

Programmadirecteur van RTL, Peter van der Vorst, reageert vol ongeloof op het overlijden van Peter R. de Vries: „Er was hoop! Wie weet!” Maar woensdag hoorde hij al dat het niet goed ging met Peter. „Peter heeft zoveel verschillende dingen gedaan. Als programmamaker: doortastend en recht door zee, een van de eerlijkste mensen die ik ken. Altijd zei hij waar het op stond, hij was een van de aller, allerbeste journalisten van Nederland. En dan ook nog opkomen voor nabestaanden en slachtoffers: die combinatie is ongeëvenaard.”

„Het was bijna intimiderend”, aldus presentator Luuk Ikink. „Je moest extra je best doen om naast hem overeind te blijven. Er gebeurde altijd iets, hij ontregelde, was altijd goed geïnformeerd.”

"Als je hem eer wilt betonen: let dan op je eigen morele kompas"

Oud-collega en vriend Kees van der Spek komt in de uitzending ook aan het woord en hij beschreef hoe hij hoopte dat het goed zou komen met Peter: „De wens werd de vader van de gedachte. Misschien komt het goed? Peter was een eik en wij zijn takjes. Een oerwoudreus.” Van der Spek vertelt dat hij alles van Peter heeft geleerd. „We zagen elkaar vaker dan onze vrouwen. Peter is iemand geworden die opkomt voor nabestaanden en onschuldigen.” „Opkomen voor onrecht, dat zullen wij blijven doen”, vult Peter van der Vorst aan. „Als je hem eer wilt betonen: let dan op je eigen morele kompas.”

Verlinde: „Sommige zaken moet je op in blijven beuken, niet één uitzending, maar steeds maar weer. Zoals Nicky Verstappen, wiens familie hij ook bijstond. Peter zei er zelf over: ’Ik zou bijna een moord doen om deze dader te kunnen pakken’. Jarenlang beet hij zich er in vast, tot er eindelijk die doorbraak kwam. Voor de familie was hij hun beste vriend.”

Crimineel mooie verjaardag

Marieke Elsinga vertelt in Boulevard hoe ze de afgelopen week heeft beleefd. „Het lijkt nu een heel andere wereld, het lijkt wel 10 jaar geleden, ons thuishonk op het Leidseplein. De grond werd onder onze voeten weggeslagen.” Marieke vertelt verder over haar verjaardag, afgelopen maandag. Peter had als verrassing iets voor haar verjaardag ingesproken: „Maak er een crimineel mooie verjaardag van!”

In de uitzending blijkt dat de familie van Peter bij de bloemenzee is geweest op de plek waar hij vorige week werd neergeschoten.

Boulevard eindigt met de tekst: On bended knee is no way to be free, de lijfspreuk van Peter.