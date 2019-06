Gasten Harley Davidson-feest mogelijk gedrogeerd bij diefstal

Dit weekend werd in Castelré een ’Border Run’ gehouden. Ondanks de gezelligheid eindigde die voor sommigen in mineur.

Volgens de slachtoffers hadden ze hun portemonnee in hun slaapzak gestopt. Toch kon de rover van meerdere personen geld buitmaken. De politie onderzoekt daarom of ze mogelijk gedrogeerd zijn geweest. Het is niet bekend hoeveel geld er precies is gestolen.

Volgens de organisatie gaat het om Britse bezoekers - die vaak veel cash bij zich dragen. De dief heeft zich mogelijk goed voorbereid. „Wij hebben het idee dat de dader echt heeft gekeken bij welke tent een Engelse motor stond”, zegt een woordvoerder van de organisatie tegen Omroep Brabant.

Het motorevenement was georganiseerd door de Harley Davidson Club Breda. De motorclub had een café afgehuurd. Omdat veel bezoekers uit het buitenland komen, is er ook een camping ingericht. De eigenaar van het café wil tegenover De Telegraaf niet reageren op de diefstal.