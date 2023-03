Dode na geweldsincident Nijmegen, man aangehouden

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / ANP XTRA

NIJMEGEN - In Nijmegen-Noord is dinsdagavond iemand om het leven gekomen na een geweldsincident aan de Lentse Warande. Later in de nacht is een man aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid bij het voorval, meldt de politie.