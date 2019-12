Nipte meerderheid in Kamer voor spoedwet stikstof

De linkse oppositiepartijen GroenLinks en PvdA in de Tweede Kamer steunen de spoedwet die volgend jaar de bouw van woningen moet vlottrekken niet. Het kabinet hoopt op steun van een deze partijen om ook een meerderheid in de senaat te krijgen.

Een andere route in de Eerste Kamer verloopt ingewikkelder, omdat dan bijvoorbeeld steun bij de Groep Otten en de Onafhankelijke senaatsfractie moet worden verzameld.

Nieuwbouw

In de wet regelt het kabinet dat huizenprojecten met relatief weinig stikstofuitstoot vrij worden gesteld van strenge milieuregels. Daar zet het kabinet de verlaging van de maximumsnelheid op alle snelwegen en een veevoerdieet tegenover. Daarnaast komt er eenmalig 250 miljoen euro beschikbaar voor natuurherstel.

GroenLinks en PvdA vinden dat het kabinet ook voor de komende jaren geld moet uittrekken voor ’herstel’ van natuurgebieden. Daarnaast hebben ze twijfels over de juridische houdbaarheid van de wet. De Raad van State is ook kritisch en stelt dat er een groter pakket aan maatregelen nodig is.

Groter pakket

Minister Schouten (Landbouw en Natuur) werkt nog aan dat grotere pakket. De bewindsvrouw lijkt vooral de PvdA te paaien met toezeggingen om alsnog steun te krijgen in de senaat. Zo gaat de bewindsvrouw in het kabinet bespreken of er geld kan worden vrijgemaakt voor de komende jaren. Voor het debat in de Eerste Kamer, op dinsdag 19 december, moet daar duidelijkheid over komen.