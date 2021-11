Spoedreparatie op A10 leidt tot verkeershinder bij Amsterdam

De reparatie is nodig vanwege een kapotte voegovergang, wat een gevaarlijke situatie oplevert voor het verkeer. De rijstrook met de kapotte voeg is inmiddels afgesloten. Volgens Rijkswaterstaat moet die zo snel mogelijk worden hersteld.

Door de werkzaamheden is slechts een rijstrook open in noordelijke richting tussen de Zeeburgerbrug en de Zeeburgertunnel. Ook het verkeer vanaf de A1 kan niet over de verbindingsweg naar de A10 Oost richting Zeeburgertunnel, Amsterdam-Noord en Zaanstad. Wie richting Amsterdam-Noord, Zaanstad en de kop van Noord-Holland moet, wordt omgeleid via de A10 West, Coentunnel en A4/A9.

Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor ernstige vertraging die kan oplopen tot ruim een half uur en adviseert indien mogelijk te kiezen voor alternatieven, zoals reizen buiten de spits, met openbaar vervoer of thuiswerken.