Koning steekt medewerkers Erasmus MC hart onder de riem

Bestuursvoorzitter Ernst Kuipers ontving het telefoontje van het paleis, vermeldt de website van het Rotterdamse ziekenhuis.

Volgens Kuipers wilde de koning laten weten dat hij meeleeft en enorm veel waardering heeft voor de inzet van de medewerkers van Erasmus MC „Of jullie nu op de IC, SEH, verpleegafdelingen of OK werken of op andere manieren ondersteuning bieden”, aldus de directeur in een bericht aan zijn personeel.

Eerder deze week leverden medewerkers van Royal FloraHolland bloemen af bij de ingang van het Erasmus MC. De bloemenveiling ging langs verschillende zorginstelling om het zorgpersoneel te bedanken voor hun inzet in de tijd van het coronavirus. Ⓒ ANP

Willem-Alexander zou zich volgens hem ook realiseren dat ook schoonmakers, logistieke medewerkers en vele anderen een belangrijke rol spelen om het ziekenhuis draaiende te houden en er voor te zorgen dat er goede zorg kan worden geboden aan alle patiënten.

„De Koning informeerde verder met veel belangstelling naar het wetenschappelijk onderzoek dat nu plaatsvindt naar het coronavirus, naar onze voorbereiding op de golf patiënten die wij verwachten, naar de manier waarop we hierover met jullie communiceren en naar de steun die wij aan onze collega’s in Noord-Brabant bieden”, aldus Kuipers in het bericht.

„We hebben verder nog gesproken over het risico op besmetting van eigen medewerkers en de testvoorziening die wij hiervoor hebben ingericht. Ook de mogelijkheden om eenpersoonskamers te gebruiken voor beademing van ernstig zieke patiënten zijn aan de orde gekomen.”

Werkbezoeken geannuleerd

De koning blijft zelf fysieke sociale contacten zoveel mogelijk vermijden, nu er vijf mensen in Lech besmet zijn met het coronavirus. In dat Oostenrijkse wintersportoord waren de Oranjes vorige maand op vakantie. Bij het gezin van de koning zijn geen ziekteverschijnselen opgetreden. Toch zijn uit voorzorg werkbezoeken afgezegd.