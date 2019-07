Etentjes met kreeften en dure wijn kosten minister de kop

Eerder waren beschuldigingen geuit dat De Rugy op kosten van de overheid te dure etentjes had gegeven. De minister heeft de beschuldigingen herhaaldelijk tegengesproken.

De Rugy zei dat hij zijn ontslag aan premier Edouard Philippe heeft aangeboden, omdat door de „inspanning die nodig was om de beschuldigingen te bestrijden” hij zijn ministeriële taken niet meer „in alle rust ” kon uitvoeren.

De minister van Milieu raakte in opspraak door berichtgeving van onderzoekssite Mediapart. Die omschreef hoe De Rugy, destijds parlementsvoorzitter, en zijn echtgenote in 2017 en 2018 gasten fêteerden in zijn ambtswoning in Parijs. De site toonde foto’s van kreeften en wijn van 500 euro.

De minister reageerde boos op de kritiek. Hij omschrijft zichzelf als een zuinige man en zegt dat het gebruikelijk is dat de voorzitter van de Nationale Vergadering dergelijke diners geeft. Hij zou de koks ook niet hebben gevraagd om kreeft op tafel te zetten.