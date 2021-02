Rutte: ’Moeilijke tijd voor ons allemaal’

Rutte vertelt vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persconferentie dat het kabinet vrijdag lang heeft gesproken over de situatie van de jeugd, van basisschool tot hoger onderwijs. „Het overgrote deel van de jonge mensen heeft het er ontzettend moeilijk mee”, zegt Rutte over het digitale onderwijs. „Dat levert ook stress op. Het is een moeilijke tijd voor ons allemaal, ook voor jongere mensen.”

De premier ziet dat iedereen het zwaar heeft, maar dat het voor jonge mensen die niet naar school kunnen misschien wel ’extra zwaar’ is. „Als je in een studentenhuis woont, heb je daar waarschijnlijk nog wat sociale contacten. Maar als je nog thuis woont, is het natuurlijk veel eenzamer dan wanneer je gewoon naar de universiteit of je mbo- of hbo-instelling ging.”

De Tweede Kamer vroeg donderdag in het coronadebat om het collegegeld van studenten die door de coronacrisis vertraging oplopen te vergoeden. Rutte wil niet op dat specifieke punt ingaan, maar geeft aan dat er een plan komt om in het onderwijs te helpen. „Als we bedrijven steunen, kunnen we ook niet anders dan het onderwijs steunen. Geld is gelukkig geen probleem.” Hij benadrukt dat het kabinet oog heeft voor de jongeren: „Weet dat eigenlijk iedereen in Nederland zich realiseert dat jullie het moeilijk hebben.”

’Hoger onderwijs kan dit collegejaar naar verwachting sowieso niet open’

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) verwacht dat het hoger onderwijs dit collegejaar ’sowieso niet helemaal open’ kan, omdat met de regel van 1,5 meter afstand maximaal een kwart van de studenten in de banken kan. De D66-bewindsvrouw is wel iets explicieter over een tegemoetkoming voor studenten met coronavertraging: „De bottom line is: als je door corona vertraging oploopt, betaal je daar niet de rekening voor.”