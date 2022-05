Spanjaard en Chinezen aangehouden in Amstelveen voor witwassen

De marechaussee kreeg de verdachten in het vizier na de aanhouding van een Chinese vrouw in maart, die 400.000 euro in haar bezit had. Behalve het contante geld zijn bij de inval ook datadragers, een voertuig en een geldtelmachine in beslag genomen.

De aangehouden man uit Spanje is 28 jaar oud. De Chinese verdachten zijn 63 en 42 jaar oud. Een rechercheteam van de marechaussee doet verder onderzoek.