LIVE | Nieuwe steun VS voor Oekraïne

Duizenden Oekraïense vluchtelingen in Nederland keren terug naar huis

Een toenemend aantal Oekraïense vluchtelingen in Nederland keert terug. Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is voor het eerst dat er een duidelijke trend te zien is van terugkeer. Toch is terugkeer bescheiden in verhouding tot de groep die blijft.