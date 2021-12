Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal patiënten met corona in de ziekenhuizen daalt al enkele dagen achter elkaar. Woensdag was sprake van een flinke daling, met 122. Donderdag ging het cijfer met 76 omlaag. Ook vrijdag en zaterdag daalde het aantal patiënten hard, met respectievelijk 90 en 102.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1714 mensen met corona. Dat zijn er 22 minder vergeleken met zaterdag. Er werden 146 nieuwe patiënten opgenomen. Op de intensive cares liggen 609 coronapatiënten, 9 minder dan zaterdag. Op de ic's zijn 26 nieuwe patiënten opgenomen.

RIVM meldt 13.331 positieve coronatests, gemiddelde daalt

Tussen zaterdagochtend en zondagochtend zijn er 13.331 positieve coronatests geregistreerd. Het gemiddelde daalde voor de veertiende dag op rij, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Afgelopen week noteerde het RIVM in totaal 99.949 positieve tests. Gemiddeld waren er in de afgelopen week 14.278 positieve tests per dag. Twee weken geleden lag dat gemiddelde nog boven de 21.000.

Amsterdam telde 591 positieve tests, Rotterdam 363 en Den Haag 362. In Utrecht kregen 327 mensen te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Tilburg werden 181 besmettingen vastgesteld.

Het RIVM kreeg de afgelopen dag 48 meldingen dat coronapatiënten aan de gevolgen van de besmetting zijn overleden. Dat het overlijden van deze mensen nu is geregistreerd, wil niet zeggen dat ze de afgelopen dag zijn overleden. In de afgelopen week kreeg het RIVM 357 meldingen van sterfgevallen, gemiddeld ongeveer 51 per dag.