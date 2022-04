Steeds minder coronapatiënten in ziekenhuizen, ook weer minder nieuwe coronagevallen

Volgens de nieuwste cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) liggen op de intensive cares nog 103 coronapatiënten, één minder dan maandag. Dat is het laagste aantal sinds 20 juli vorig jaar. Op de verpleegafdelingen nam het aantal mensen met corona afgelopen etmaal af met 52 tot 1636.

In de afgelopen 24 uur werden 152 nieuwe coronapatiënten opgenomen op de verpleegafdelingen. Op de ic’s werden 7 patiënten met corona binnengebracht, de laagste instroom sinds 25 januari.

Een deel van de patiënten die positief zijn getest op het coronavirus is aanvankelijk om een andere reden opgenomen. Na het doen van een coronatest blijkt dan toevallig dat ze ook positief zijn. Het LCPS maakt geen onderscheid in de dagelijkse ziekenhuiscijfers tussen patiënten die mét of vanwege corona zijn opgenomen.

Coronagevallen

Het aantal besmettingen met het coronavirus in ons land blijft dalen. Tussen maandagochtend en dinsdagochtend registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 14.081 positieve uitslagen van coronatests, een halvering vergeleken met vorige week dinsdag.

In de afgelopen zeven dagen kreeg het RIVM bericht dat 129.188 mensen positief getest zijn. Gemiddeld komt het neer op 18.455 positieve tests per dag, het laagste niveau sinds begin dit jaar. Het gemiddelde daalt voor de 25e dag op rij.

Sterfgevallen

Het RIVM meldt dinsdag 14 nieuwe sterfgevallen. Dat betekent niet dat deze mensen daadwerkelijk afgelopen etmaal zijn overleden, want het duurt soms even voor een overlijden door Covid-19 aan het RIVM is doorgegeven. Maandag registreerde het instituut 10 mensen die aan de gevolgen van een coronabesmetting zijn overleden.

In Amsterdam werden afgelopen etmaal verreweg de meeste nieuwe besmettingen geteld, namelijk 614. Rotterdam volgde met 461 positieve tests. Ook in Den Haag (399), Utrecht (343) en Nijmegen (200) kregen relatief veel mensen een positieve testuitslag.

Steeds minder mensen testen

Steeds minder mensen laten zich op het coronavirus testen bij de GGD en het aantal positieve uitslagen daalt nog sneller. In de afgelopen week kregen 129.188 mensen na een PCR-test te horen dat ze het virus hadden opgelopen. Dat is een daling van 42 procent ten opzichte van een week eerder, blijkt uit de wekelijkse cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De overheid wil de teststraten van de GGD grotendeels afbouwen. Vanaf 11 april vervalt het advies om na een positieve zelftest voor bevestiging naar de GGD te gaan. In aanloop naar die datum is het aantal afgenomen testen al behoorlijk afgenomen. In de laatste zeven dagen namen de gezondheidsdiensten 220.512 coronatesten af, ongeveer een derde minder dan de week daarvoor.

Meer dan 100.000 mensen die zich lieten testen deden dat na een positieve zelftest. Van die groep bleek 93,5 procent inderdaad het virus bij zich te dragen. Gemiddeld was 61 procent van de afgenomen testen positief. Een week eerder was dat 65 procent.

Wie een herstelbewijs nodig heeft, bijvoorbeeld om te reizen, mag zich in het vervolg overigens nog wel laten testen bij de GGD. Hetzelfde geldt voor kwetsbare mensen die geen zelftest kunnen doen. Met het nieuwe testbeleid wil de overheid de verantwoordelijkheid meer bij mensen zelf neerleggen.

De vraag is in hoeverre de daling komt doordat het virus daadwerkelijk minder rondgaat, of doordat mensen minder vaak naar de teststraat gaan dan voorheen. Op basis van gedragsonderzoek meldde het RIVM eerder deze maand dat de bereidheid om bij klachten een test te doen nog altijd hoog is. Bijna negen op de tien mensen zeggen dit te doen, meestal met een zelftest. Van de ondervraagden die positief testten, gingen er acht op de tien vervolgens naar de GGD voor bevestiging. Dat waren er eerder negen op de tien.