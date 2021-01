Hartverwarmende actie voor kapper: ‘Coronasteun is er niets bij’

Een hart onder de riem voor kapper Theo Knoop (62) uit Nijmegen. Ondanks de coronasteun worstelt de ondernemer om het hoofd boven water te houden. „Het potje is leeg.” Zijn klanten schieten hem nu te hulp. In de podcast ‘Over hoop’ vertelt de kapper over deze pittige periode, de bijzondere actie en over zijn alterego op YouTube, waar hij 128.000 volgers heeft. Ook zijn er thuiskniptips voor iedereen met een lockdownkapsel.