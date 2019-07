Politieke kopstukken denken na over leiderschapsambities

Zo laat minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) in een interview met De Telegraaf weten dat hij geen ambitie heeft om leider van D66 te worden. „Ik ben beter in andere dingen”, zegt de bewindsman. Hij verwacht wel een lijsttrekkersverkiezing binnen zijn partij.

Naast fractievoorzitter Rob Jetten worden ministers Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) en vice-premier Kajsa Ollongren genoemd als potentiële kandidaten. Jetten sloot direct bij zijn aantreden niet uit dat hij een poging wil wagen om lijsttrekker te worden.

Koolmees zegt dat hij een voorkeur heeft voor de ideale leider, maar wil niet zeggen wie dat is. Bij het CDA geeft fractievoorzitter Pieter Heerma dit weekend opnieuw aan geen ambitie te hebben om partijleider te worden. „Ik heb die ambitie nou eenmaal niet”, zegt hij in Trouw. Heerma was samen met de onlangs vertrokken voorman Sybrand Buma onderhandelaar namens het CDA tijdens de kabinetsformatie.

Belangstelling

Partijgenoot en vice-premier Hugo de Jonge geeft in het AD voor het eerst toe belangstelling te hebben: ,,Het zal de lijsttrekker moeten zijn die het meest kansrijk is om onze partij de grootste te maken. Ik zal er zeker goed over nadenken of ik dat zou kunnen zijn. Het lijsttrekkerschap komt wanneer het komt en dat is echt pas diep in 2020.’’

Minister Wobke Hoekstra (Financiën) staat eveneens te boek als kroonprins. Deze CDA’er heeft aan de buitenwereld nog niet laten weten of hij de kar wil trekken bij de volgende verkiezingen. Binnen het CDA denken ze met Hoekstra iemand te hebben die kiezers bij de VVD kan afsnoepen.

Bij de VVD zelf is het nog gissen wat er gaat gebeuren. Gaat premier Mark Rutte nog een ronde mee? Of neemt fractievoorzitter Klaas Dijkhoff het stokje over als leider van de liberalen? Of is er nog een optie? Rutte neemt pas in de zomer van 2020 een besluit of hij nog een keer doorgaat als lijsttrekker.