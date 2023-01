Na vondst tweede auto rijst de vraag: hoe verplaatst ’Lucky’ zich nu?

Buurtbewoners tipten de politie dinsdagmorgen over een grijze Skoda Octavia die geparkeerd stond op de Kuinder in Rotterdam-Zevenkamp. Het bleek inderdaad te gaan om de wagen waarnaar de politie op zoek was en die door twee kentekencamera’s zaterdagmiddag op de A16 was gespot.

Inzameling

De 38-jarige Anneke vecht intussen nog steeds in een ziekenhuis in Rotterdam voor haar leven. Volgens haar familie is de situatie rondom de vrouw nog steeds dermate ernstig en zorgwekkend dat het nog niet zeker is dat ze het overleeft.

De familie is een inzamelingsactie op gofundme.com begonnen om 50.000 euro in te zamelen voor de begrafenis van hun moeder Michel (66) en de oplopende ziekenhuiskosten van Anneke. „Mocht blijken dat Anneke het niet overleeft, wordt de opbrengst gebruikt voor de begrafenis van haar”, schrijft de familie. De familie zegt dat de achtergebleven dochters van Michel en de zussen Anneke zwaar getroffen zijn door het enorme leed. De familie hoopt dat hen nog meer leed wordt bespaard en dat Anneke de brute en wrede aanslag zal overleven, zodat zij kan gaan herstellen en revalideren.

Moeder Michel en dochter Anneke Ⓒ Eigen foto

’Populair’

’Lucky’ was na de schietpartij op de parkeerplaats van winkelcentrum Walburg weggereden in een zwarte BMW en liet deze een kilometer verderop achter op de Veldslahof. De politie vond de vluchtauto ruim anderhalve dag later.

Buurtbewoners hadden toen nog geen onraad geroken. „Omdat in de buurt op veel plekken een vergunning nodig is, is onze parkeerplaats heel populair”, vertelt een van hen. „Toen ik zondagavond laat de hond uitliet, zag ik dat de politie de wagen afvoerde.”

Of de schutter zaterdagmiddag is overgestapt in de Skoda, is omwonenden niet bekend. „Niemand kan zich herinneren dat die auto hier ook stond, al zegt dat natuurlijk niets”, vertelt een andere bewoner die met een buurvrouw speculeert over een mogelijke handlanger.

„Het zou kunnen dat de parkeerplek door de hulp bezet is gehouden en bij aankomst van de verdachte de parkeerplaats is afgestaan. Er is hier namelijk bijna nooit een vrije plek te vinden. Hij lijkt zijn vlucht wel goed te hebben voorbereid”, concludeert de man. De vrouw wijst op de mogelijkheid dat ’Lucky’ de trein heeft gepakt om in een andere plaats de Skoda te hebben gepakt. „Het station is maar drie minuten lopen.”

’Schade’

Volgens bewoners van de Kuinder in Rotterdam stond de Skoda al sinds zaterdagmiddag in het doodlopende gedeelte van de straat geparkeerd. „De drie plekken worden altijd door de bewoners van de drie huizen naast ons gebruikt”, vertelt een omwonende.

Dat bevestigt haar buurman desgevraagd. Toen hij dinsdagmiddag de reden van de politieactie eerder die dag hoorde, ging echter pas een lampje branden. „Dit is echt bizar. Ik ben een liefhebber van Skoda, heb een kentekentic, maar al die dagen is het kwartje niet gevallen. De wagen was mij namelijk wel opgevallen vanwege de schade aan de rechterzijde. Ook moest ik een paar keer mijn auto op de stoep parkeren.”