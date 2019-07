Justine (l) en Betty (r) in Lyon Ⓒ De Telegraaf

LYON - Er is groen licht voor een Oranjeparty in de stad, Nederlandse politieagenten staan in de startblokken en fans branden een kaarsje in de Notre-Dame de Fourvière voor wat extra steun voor de Leeuwinnen. Niets staat een spetterende WK-finaledag in de weg.