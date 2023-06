LIVE | Quincy Promes voor de rechter, verdacht van drugssmokkel

Onze verslaggever Saskia Belleman is live bij de zaak aanwezig. Volg de ontwikkelingen via haar tweets onderaan dit artikel.

Eerder op de dag was er ook een andere rechtszaak rondom de voetballer. Deze ging over de mishandeling van zijn neef. Daar werd bekend dat de rechtbank in Amsterdam op maandag 19 juni een oordeel velt over de vraag of hij zich schuldig heeft gemaakt aan de zware mishandeling van zijn neef. Het Openbaar Ministerie eiste in maart een gevangenisstraf van twee jaar tegen hem.

De rechtbank besloot op 17 maart een oordeel in de zaak uit te stellen en het onderzoek te heropenen, omdat er twijfels waren gerezen over de rechtmatigheid van een deel van het bewijs. Het ging vooral om getapte gesprekken waarin Promes zei dat hij niet had gemikt op het been van het slachtoffer, maar op diens nek. En ook dat de neef geluk had dat hij achterover was gevallen.

Bekijk ook: Afgetapte gesprekken Promes mogelijk onrechtmatig

De belastende gesprekken doken op in het onderzoek naar de betrokkenheid van Promes bij drugshandel. Tot Promes erover sprak was er niets bekend over de steekpartij, die plaatshad tijdens een familiefeest in de nacht van 24 op 25 juli 2020 in Abcoude.

Advocaat Robert Malewicz vocht de rechtmatigheid van de taps aan. Op last van de rechtbank moest het Openbaar Ministerie documenten overhandigen waaruit de rechtmatigheid zou kunnen blijken. In totaal kreeg de verdediging twaalf processen verbaal, maar volgens Malewicz was op basis van die in formatie nog steeds niet vast te stellen of het bewijs rechtmatig verkregen is. Hij vroeg om vrijspraak van de voetballer.

Bekijk ook: Zóveel jaar gevangenisstraf kan Promes krijgen

Promes is bij allebei de rechtszaken niet aanwezig.