OM onthult berichten Promes na vermeende verlies drugs: ’Shit, man! Een bak kwijt’

Door Saskia Belleman Kopieer naar clipboard

Lege stoelen, OvJ’s en op de voorgrond advocaat Robert Malewicz Ⓒ PETRA URBAN

AMSTERDAM - De rechtbank in Amsterdam velt op maandag 19 juni een oordeel over de vraag of profvoetballer Quincy Promes zich schuldig heeft gemaakt aan zware mishandeling van zijn neef. Het Openbaar Ministerie eiste in maart een gevangenisstraf van twee jaar tegen hem.