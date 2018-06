Sumo-gigant slaat collega met bierfles op hoofd

In de traditionele, ceremoniële sumosport verwachten fans dat de worstelaars voldoen aan de hoogste standaard van correct gedrag. Zo mogen de worstelaars na een partij geen emotie laten zien en is hiërarchie binnen het wereldje erg belangrijk. Een vechtpartij na een avond met veel drank in een bar in Tokio past daar totaal niet bij.

Harumafuji, een groot kampioen, heeft publiekelijk zijn excuses gemaakt. Op wat er zich precies afspeelde in de bar wil hij niets zeggen.

Harumafuji: in opspraak. Ⓒ Hollandse Hoogte