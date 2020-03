Nederlandse cruisetoeristen mogen naar huis

„Voor zover wij begrijpen mogen alle nationaliteiten behalve Italianen ontschepen, nadat ze in hun hut een medische controle krijgen. We krijgen mondkapjes en handschoenen en worden donderdagmiddag in bussen met maximaal twintig personen afgevoerd naar het vliegveld, waar we met Air France terugvliegen naar Schiphol. Iedereen moet zijn eigen koffers dragen”, aldus Van Beest.

Hij noemt berichten dat Buitenlandse Zaken geen hulpvragen van Nederlandse passagiers zou hebben gehad, grote onzin. „Onze dochter Linda heeft uren met het ministerie gebeld en zelfs politici gevraagd om steun om een ramp met kwetsbare Nederlandse senioren die op zee dreigen te stranden, te voorkomen”, vertelt Van Beest aan De Telegraaf.

Hij is blij als ze vanavond veilig thuiskomen. „De financiële afwikkeling is van latere zorg.” Hun wereldreis begon 25 februari in Miami. Via de Cariben voeren ze naar de Canarische Eilanden. Onderweg werden echter een paar passagiers ineens ziek. Eén is overleden aan het gevreesde coronavirus, waardoor alle 1.400 passagiers aan boord in quarantaine moesten.

Marseille gaf redding

Linda sloeg dinsdag al alarm, toen de Costa Luminosa in geen enkele Europese haven welkom leek. Spanje en Italië sloten alle havens, alleen Marseille gaf redding. „Het is van de zotte dat zij in eerste instantie aan hun lot zijn overgelaten. De Nederlandse regering zou gelijk alles in het werk moeten stellen om deze mensen onmiddellijk naar huis te halen”, zei ze.

Omdat Frankrijk zijn grenzen ook heeft gesloten, is het nog de vraag of de cruisepassagiers inderdaad wegkomen met het vliegtuig. Allen zitten al dagen opgesloten in hun hut. „Sinds op 7 maart bij enkele opvarenden koorts is vastgesteld, worden we als melaatsen behandeld en zijn we nergens welkom”, klaagt Van Beest, die de rederij en bemanning toch prijst voor alle inspanningen. „Al liet de communicatie te wensen over.”

In Puerto Rico en op Tenerife zijn diverse opvarenden met virusverschijnselen van boord gehaald. Costa Cruises bevestigt de benarde situatie. „De bedoeling is alle gasten 19 maart in Marseille weg te krijgen, ondanks de Franse reisbeperkingen.”

