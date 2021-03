Verkiezingsblog | ’Twee derde van kiezers beslist pas op laatste moment’

Laatste peilingen: VVD ondanks fors verlies ruim aan kop, race om tweede plek

Slotdebat lijsttrekkers: Harde confrontaties en links laat het liggen]

08.05 - Twee derde van kiezers weet pas op het laatste moment op welke partij hij of zij gaat stemmen

Liefst twee derde van de kiesgerechtigden weet pas op het laatste moment op welke partij zij of hij gaat stemmen. Dat komt deze week naar voren uit een onderzoek. Nederland zweeft.

Psycholoog Jacob Jolij van de Rijksuniversiteit Groningen vindt dat een erg hoog percentage, maar het verbaast hem niet. Het ligt volgens hem aan het grote aantal van 37 partijen dat dit jaar aan de verkiezingen meedoet. Dat is het grootste aantal in 99 jaar en 9 meer dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Keuzestress ligt niet ver om de hoek.

Wat ook meespeelt is de nog altijd voortschrijdende ontzuiling. „De groep die altijd op dezelfde partij stemt, wordt steeds kleiner. Ook zie je dat de grote partijen dichter naar elkaar toe kruipen. Dat maakt het voor veel mensen moeilijker een keuze te maken.”

07.55 - Bijna 2,2 miljoen kijkers voor laatste verkiezingsdebat

Bijna 2,2 miljoen mensen hebben dinsdagavond naar het verkiezingsdebat van de NOS op NPO 1 gekeken. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek (SKO). Het laatste tv-debat werd daarmee minder goed bekeken dan tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2017, toen er bijna 3,3 miljoen mensen voor de buis zaten.

Aan het debat deden de lijsttrekkers van de acht grootste partijen mee. Zij namen het steeds in duo’s tegen elkaar op. Eerder op de avond was er in De Stemming aandacht voor de zeven kleinste partijen die nu in de Tweede Kamer zitten. Naar dat programma keken bijna 1,3 miljoen mensen.

07.30 - Alle stembureaus zijn open

Alle stembureaus in Nederland zijn sinds 07.30 uur geopend. Daarmee is de derde dag dat Nederland naar de stembus kan begonnen.

Sommigen stemlocaties waren al eerder open, zoals in Castricum. Daar ging een stembureau vannacht al open. Op station Nijmegen opende het stemlokaal om 05.15 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden.

07.15 - Briefstemmen en stemmen van 15 en 16 maart geteld

Gemeenten kunnen woensdag in de loop van de dag al beginnen met het tellen van de stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen die via de post of op 15 en 16 maart zijn uitgebracht. Kiesgerechtigde 70-plussers mogen per post stemmen, dat zijn ruim 2,4 miljoen inwoners.

Het stemmen per brief is dit jaar iets nieuws. Het controleren van die briefstemmen op geldigheid verliep maandag niet zonder problemen. Meerdere gemeenten begonnen daar al mee en er ontstond verwarring. Diverse gemeenten meldden dat een behoorlijk deel van de briefstemmen terzijde moest worden geschoven en dat die niet geldig zouden zijn. In de gemeente Bernheze ging het bijvoorbeeld om 7,5 procent van de gecontroleerde brieven. Deze stemmen zouden allemaal verloren gaan. Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) liet daarop weten de procedure aan te passen zodat de meeste stemmen wel zouden meetellen.

De uitslag van de stemmen van de briefstemmers wordt, net als alle ’gewone’ stemmen, na het sluiten van alle stembureaus woensdag om 21.00 uur bekendgemaakt. Op 15 en 16 maart was een beperkt aantal stemlokalen, zo’n 1600, in de gemeenten al opengegaan voor kiezers die behoren tot de risicogroepen en daardoor extra kwetsbaar zijn voor het coronavirus. Die stemmen worden ook al woensdag in de loop van de dag geteld.

Onder meer in de Rai in Amsterdam worden woensdag de stemmen van de Amsterdamse briefstemmers geteld, net als de ’gewone’ stemmen die al op 15 en 16 maart zijn uitgebracht in Amsterdam. Vanaf 07.30 uur zijn er in de evenementenhal 310 tellers bezig en 79 mensen met andere functies, zoals controleurs, stembusvervoerders en briefopeners.

06.35 - Met opening stemlokaal station Nijmegen 3e dag stemmen van start

In het hele land zijn naar schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek ongeveer 13,2 miljoen mensen kiesgerechtigd tijdens deze Tweede Kamerverkiezingen.

De kiesgerechtigde 70-plussers mochten al per post stemmen. Dit zijn ruim 2,4 miljoen inwoners. Ongeveer 810.000 jongeren mogen deze keer voor het eerst voor de Tweede Kamerverkiezing stemmen. De afgelopen dagen mochten mensen die tot een risicogroep behoren al naar de stembus. Velen deden dat ook al. Maar de miljoenen anderen kunnen woensdag terecht in ruim 8800 stemlokalen. De meeste stembureaus zijn geopend tussen 07.30 uur en 21.00 uur.

Voor alle stembureaus in het land gelden dit jaar speciale maatregelen om de kans op besmetting met het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Zo worden in het stemlokaal potloden, stemhokjes, tafels, en andere voorwerpen geregeld schoongemaakt. In sommige gemeenten krijgen alle kiezers een eigen rood potlood dat ze daarna mee naar huis mogen nemen. En er zijn ’kuchschermen’ tussen de kiezers en de leden van de stembureaus.

Stemmen kan met een geldige stempas en een geldig identiteitsbewijs. Een identiteitsbewijs is geldig om mee te stemmen als het op 17 maart 2021 niet langer dan 5 jaar verlopen is. Als iemand in een andere gemeente wil stemmen mag dat, maar wel met een vooraf aangevraagde kiezerspas.