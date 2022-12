EU-lidstaten akkoord met prijsplafond Russische olie

Alexander Bakker

Brussel EU-lidstaten zijn het op de valreep eens geworden over een prijsplafond op Russische olie die per zee wordt vervoerd. Dat bevestigen ingewijden aan De Telegraaf. De nieuwe strafmaatregel gaat maandag in, tegelijk met een Europees embargo op Russische ruwe olie.

Door het prijsplafond is het vervoeren van Russische olie per schip wereldwijd niet meer toegestaan, tenzij de prijs zich onder het plafond van 60 dollar per vat bevindt. Er is verder een mechanisme afgesproken om te zorgen dat de prijs altijd vijf procent lager is dan de marktprijs. Dat kan nodig zijn nu de wereldwijde olieprijs daalt en wellicht onder de 60 dollar duikt.

Over de hoogte van het prijsplafond was al weken discussie onder EU-lidstaten. De strafmaatregel is een initiatief van de club van grote industrielanden, de G7. Aan die vergadertafel was bedacht om de olieprijs af te toppen op een bedrag tussen de 65 en 70 dollar per vat. Maar enkele Oost-Europese EU-landen vonden dit bedrag nog veel te hoog. Ze wilden de oorlogskas van Vladimir Poetin nog harder raken door de productiekosten (zo’n 20 dollar per vat) als uitgangspunt te nemen.

Dat ging met name zeevarende naties als Malta, Cyprus en Griekenland veel te ver. Uiteindelijk heeft Polen, als laatste dwarsligger, vrijdagavond ingestemd met een compromis. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken moeten nu nog een digitale handtekening zetten onder de strafmaatregel.

Vanaf maandag mag Russische ruwe olie sowieso niet meer naar EU-havens worden getransporteerd. Het prijsplafond heeft effect op olietankers die varen naar andere delen van de wereld. Veel van deze schepen zijn verzekerd in Europa of varen onder de vlag van een EU-land. Omdat alle G7-landen meedoen kan Poetin wereldwijd hinder ondervinden. Experts waarschuwen dat Rusland de sanctie via een truc kunnen omzeilen.

Voor tankers die nu al onderweg zijn met Russische olie geldt een overgangsperiode van 45 dagen. Zo kan worden voorkomen dat ze tijdens hun vaart opeens geconfronteerd worden met een lagere prijs voor het zwarte goud.