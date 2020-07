België lonkt naar Nederlandse vakantiegangers: ’Ze zijn van harte welkom’

Normaal wordt Brugge overlopen met toeristen, maar aangezien de EU vooralsnog dicht is voor toeristen uit bijvoorbeeld China en de Verenigde Staten, is het er nu goed te doen met de drukte. Ⓒ Hollandse Hoogte / Robin Utrecht

Brussel - De grenzen zijn weer open, dus in Europa kan weer volop worden gereisd. Maar voor wie het in coronatijden toch niet aandurft om helemaal naar het zuiden van het continent te rijden en een vakantie in eigen land ook een beetje saai vindt, lonkt België. „We merken een enorme interesse vanuit Nederland”, zegt Edith Andriese van Toerisme Vlaanderen.