Vertrek zonder afscheid Opmerkelijke timing vertrek Tucker Carlson bij Fox News: noemde Trumps beweringen van fraude ’absurd’

De show van Tucker Carlson op televisiezender Fox News trok een Amerikaans miljoenenpubliek. Ⓒ ANP/HH

Washington - De best bekeken – en misschien wel invloedrijkste – tv-presentator van de Verenigde Staten, Tucker Carlson, gaat abrupt weg bij ’zijn’ Fox News. De timing is opvallend. Fox News kwam vorige week tot een miljoenenschikking met stemcomputerfabrikant Dominion over het verspreiden van desinformatie na de laatste verkiezingen. Carlson, altijd duidelijk in het Trump-kamp, speelde daarin een belangrijke rol.