Britse minister Hancock onder vuur na affaire met bevriende adviseur

Beide veertigers zijn getrouwd en hebben kinderen. Ze kennen elkaar uit hun studietijd aan de Universiteit van Oxford. Coladangelo is een steenrijke lobbyiste die daarnaast een belangrijke functie heeft in de modeketen Oliver Bonas van haar echtgenoot Oliver Tress. Hancocks collega van Transport, Grant Shapps, heeft tegenover media beklemtoond dat dit een privékwestie is. Hij zei dat Coladangelo door het ministerie van Hancock via „een zeer streng proces” is geworven.

De oppositiepartijen Labour en Liberaal Democraten hebben de minister opgeroepen op te stappen. Hancock zei in een eerste reactie dat hij zich verontschuldigt omdat hij de coronaregels overtrad en geen afstand hield. Hij heeft er spijt van dat hij „zo veel mensen heeft laten vallen.” Maar hij blijft naar eigen zeggen op zijn post om het land uit de pandemie te halen. Hij zou het fijn vinden als zijn privéleven in deze persoonlijke kwestie verder wordt gerespecteerd.