Coalitie voelt niets voor basisinkomen ouderen

Het programma Radar startte afgelopen juni een handtekeningenactie naar aanleiding van de vele reacties die binnenkwamen over ouderen die worstelen met hun sollicitatieplicht. De petitie werd door ruim 76.000 mensen ondertekend. Volgens Hertsenberg moet er een experiment komen met een basisinkomen voor ouderen die (gedeeltelijk) werkloos zijn.

„Ik hoop dat u dit serieus wilt nemen”, sprak de presentatrice de Kamerleden dinsdag toe. „Het is een appel om met open blik te kijken of dat vaste inkomen voor deze specifieke groep niet een goed idee zou zijn.”

Probleem

Binnen de coalitiepartijen wordt erkend dat ouderenwerkloosheid een probleem is, maar daar hopen ze 55-plussers vooral weer aan het werk te krijgen. „Het is waar dat als iemand zijn baan verliest, hij het risico loopt langdurig aan de kant te staan”, aldus D66-Kamerlid Van Weyenberg. „Maar van het basisinkomen ben ik geen fan. Liever maak ik er werk van dat ouderen weer een baan krijgen.”

CDA-Kamerlid Heerma vindt eveneens een basisinkomen „geen goed idee, noch de oplossing.” Wat hem betreft komt er een omslag in het denken van werkgevers over oudere werknemers en hij ziet daar ook een rol voor de sociale partners weggelegd. „We moeten stimuleren dat mensen langer werken in plaats van stimuleren dat ze vervroegd aan de kant komen te staan.”

VVD-Kamerlid Wiersma sluit zich daarbij aan. „Ik zou het heel zonde vinden als we zeggen: we hebben het basisinkomen nodig want het lukt niet om perspectief op de arbeidsmarkt te bieden. We zijn hier met zijn allen verantwoordelijk voor en we hebben ook iedereen nodig, zo blijkt maar weer uit de recentste economische cijfers.”