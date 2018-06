Moord bejaarde Meppel in Opsporing Verzocht

Het slachtoffer werd in de nacht van maandag 15 op dinsdag 16 juni 2009 levenloos en gedeeltelijk vastgebonden gevonden in haar kamer in het woon- en zorgcentrum in Meppel. Een eerder uitgebreid onderzoek van de politie kon de dader(s) niet achterhalen. Daarom is de zaak uiteindelijk overgedragen aan het Cold Case team van de drie noordelijke politiekorpsen.

Vorig jaar is er nog DNA-onderzoek gedaan. De politie riep hiervoor 349 mannen op, van wie 3 procent niet wilde meewerken.

Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) heeft het wangslijmvlies van de deelnemers onderzocht en vergeleken met een DNA-spoor van de vermoedelijke dader, dat in de kamer van het slachtoffer werd gevonden. Voor zover bekend heeft dit niets opgeleverd.

In het raamkozijn en bij een fiets, die vlakbij het verzorgingstehuis in de bosjes lag, werd kort na het misdrijf de afdruk gevonden van een bepaald type sportschoen. De politie is daarom tijdens haar onderzoek bij een groot aantal sportzaken in Meppel en omgeving langs geweest om te achterhalen of die zaak dat type schoen vorig jaar heeft verkocht en aan wie. Ze gaat er ook vanuit dat de fiets van de dader is. Ondanks al het onderzoek hiernaar, hebben politie en justitie nog geen verdachte kunnen vinden.