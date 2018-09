Dekking aanvullend pakket vaak te gering

„Er is niet echt veel gewijzigd ten opzichte van 2011, terwijl je dat wel zou verwachten gezien de aanpassingen in de basisverzekering”, aldus Michel Behrens, hoofd onderzoek van de afdeling Schade en Zorgverzekeringen van MoneyView. „De versobering aan de basis wordt aanvullend niet of slechts gering opgevangen. Ook zijn er maar weinig nieuwe producten op de markt gekomen.”

MoneyView heeft in zijn onderzoek niet de nieuwe producten betrokken, maar zich beperkt tot de bestaande verzekeringen. Bekeken is hoe het pakket van 2012 zich verhoudt tot dat van 2011. Voor wat betreft fysiotherapie is in een kwart van de aanvullende zorgpakketten de vergoedingsregeling zelfs verslechterd ten opzichte van 2011. Alle aanvullende verzekeringen die zijn onderzocht – en dat waren er 165 – kennen een vergoeding voor fysiotherapie. Bij 16% daarvan gaat het in 2012, net als in 2011, om een volledige vergoeding, zij het onder voorwaarden.

Chronisch zieken

Van de resterende 84% biedt slechts 8% een ruimere dekking voor fysiotherapie aan dan in 2011. Deze verzekeraars compenseren hiermee de versobering van het basispakket. Die versobering treft chronisch zieken. Die moeten de eerste 20 behandelingen voortaan zelf gaan betalen. Wanneer zij deze extra kosten willen opvangen, moeten zij op zoek gaan naar een aanvullend pakket. Incidentele behandelingen fysiotherapie waren al uit het basispakket geschrapt.

Van de aanvullende verzekeringen vergoedt bijna een kwart minder dan 10 behandelingen, ruim een kwart tussen de 11 en 19 behandelingen, een derde meer dan 19 en wordt in 16% van de gevallen onbeperkt vergoed.

Behandelingen bij de eerstelijnspsycholoog worden net als in 2011 in driekwart van de aanvullende verzekeringen in een bepaalde mate vergoed. Bij 15% zijn de dekkingen met het oog op de versobering van het basispakket verruimd. Maar bij 13% is juist het tegenovergestelde het geval: er wordt in 2012 minder vergoed dan in 2011. Bij 3% van de polissen is de vergoeding van de eerstelijnspsycholoog zelfs helemaal geschrapt.

Een kwart van de aanvullende pakketten kent helemaal geen dekking voor de eerstelijnspsycholoog, 6% vergoedt 1 tot 2 zittingen per jaar, bijna een derde 3 tot 8 zittingen per jaar, 36% vergoedt de zorg tot een bepaald budget per jaar, 3% alleen de eigen bijdrage en 1% geeft volledige vergoeding.

De dieetadvisering, die eveneens uit het basispakket is verdwenen, springt er iets gunstiger uit. Bijna de helft van de aanvullende verzekeringen biedt hiervoor helemaal geen vergoeding aan, maar dat was in 2011 ook al het geval. Bovendien is het aantal polissen dat dieetadvisering volledig vergoedt, teruggelopen van 7 naar 5%. Maar bij een kwart van de door MoneyView onderzochte producten zijn de voorwaarden verbeterd.

Dieet

Van alle polissen die in 2011 geen aanvullende vergoeding kenden voor dieetadvisering, heeft 5% nu een regeling opgenomen die gelijk is aan de geschrapte wettelijke regeling. Maar bij 14% van de polissen is de vergoedingsregeling van dieetadvisering in 2012 slechter dan in 2011.

Het advies van Michel Behrens: „Kijk eerst goed wat je denkt nodig te hebben aan zorg. Zoek op grond daarvan de verzekering die het best bij die wensen aansluit, maar vraag je tegelijkertijd af wat je daarvoor moet betalen en vooral wat je daarvoor terugkrijgt. Wegen de kosten van de verzekering wel op tegen de vergoeding waarop je uiteindelijk recht hebt?” Zo is Behrens bij het onderzoek een tandartsverzekering tegengekomen die € 45 aan jaarpremie kost, terwijl die hooguit € 50 aan vergoeding oplevert. „Dan vraag je je toch af: heb ik die wel nodig?”