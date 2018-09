OM eist 6 jaar cel tegen Scarlet D.

Volgens het OM bestierden Zwolsman en zij van 2004 tot in 2009 grootschalige wiet- en hasjproductie en -smokkel naar Groot-Brittannië. De 45-jarige D. zorgde vooral voor het witwassen, maar toen Zwolsman vastzat, leidde ze de bende en beïnvloedde ze getuigen, meent het OM.

Afgelopen januari overleed hasjbaron Zwolsman in zijn cel. In het onderzoek naar zijn hasjorganisatie werden in totaal 100 verdachten opgepakt, van wie de belangrijkste de afgelopen weken terechtstonden. Een grote klant uit Engeland hoorde 5 jaar cel eisen. Zes mensen die hielpen witwassen, moeten van het OM tot 21 maanden de cel in. Bouwers en verzorgers van wietkwekerijen en persers, inpakkers en transporteurs van hasj en wiet hoorden tot 4 jaar cel eisen.

De organisatie had kwekerijen, perserijen en opslag- en distributielokaties. De geschatte omzet was zeker 7 miljoen euro plus 10 miljoen Britse pond. De uitspraak in alle zaken volgt op 22 december.