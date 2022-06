Oorlog in Oekraïne Dag 101 van de invasie LIVE | ’Tegenaanval Oekraïense troepen om Sjevjerodonetsk’

Een oudere, Oekraiense vrouw in Soledar in het oosten van het land waar de strijd met Russische troepen doorgaat. Ⓒ ANP / AFP

KIEV - Op dag 101 van de oorlog in Oekraïne meldt het oppercommando dat de Russische bezetters opnieuw raketten hebben afgevuurd op Oekraïne. In de Donbas in het oosten woedt de strijd verder voort. Volg de laatste ontwikkelingen uit Oekraïne in dit liveblog.