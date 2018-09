‘Videogames zijn toekomst van vertellingen’

Del Toro sprak met BioShock-bedenker Ken Levine in een podcast over het vertellen van verhalen met videogames. De regisseur van onder meer Hellboy en Pan’s Labyrinth legt hierin uit dat videogames ongekende potentie kennen op het gebied van verhaalvertelling.

“Je zult niet het soort verhalen krijgen als in een film van Pedro Almodovar”, aldus Del Toro. “Maar grote, artistieke en uitdagende verhalen komen in videogames veel beter tot hun recht dan in films, tv-series of stripboeken.”

Volgens de regisseur moeten er over tien jaar al games verschijnen die betere verhalen vertellen dan films. “Films zijn fantastisch en zeker een hoogtepunt van het menselijke vertellen”, meent hij. “Maar videogames, en dit zal de filmindustrie niet leuk vinden, gaan dit hoogtepunt toppen.”