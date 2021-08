FOTO’S Grieken voeren verwoede strijd tegen het vuur: ’Ons einde is nabij’

Het eiland staat bekend om zijn ruwe landschap en bossen. Dat maakt het gebied aantrekkelijk voor vakantiegangers, maar het bemoeilijkt het blussen van de branden. Die hebben duizenden hectaren in de as gelegd. Naast inwoners moesten ook toeristen vluchten voor het oprukkende vuur, dat nu ook woningen verwoest in de plaatsen Ellinika, Vasilika en Psaropouli.

De branden op Evia hadden al geleid tot de ontruiming van tal van gemeenten. De autoriteiten zeggen dat ruim 2500 evacués zijn opgevangen in hotels en andere opvangplaatsen. „Het is een ramp”, zei een vrouw die bij Psaropouli aan boord was gegaan van een evacuatieschip en vertelde dat ze haar huis heeft verloren. „Onze dorpen zijn verwoest. Er is niets over van onze huizen, onze bezittingen. Niets.”

De Griekse hulpverleners worden op Evia geholpen door collega’s uit andere Europese landen. Er zijn naast 260 Griekse brandweerlieden ook zo’n 200 manschappen uit Oekraïne en Roemenië actief op het eiland. Regionale bestuurders hebben gevraagd om meer blusvliegtuigen en klagen dat die toestellen nu vooral worden ingezet bij hoofdstad Athene.

„We kunnen niet overal tegelijk zijn”, is te horen bij de brandweer. „Stel je eens voor wat er zou gebeuren als de branden ten noorden van Athene zouden uitbreiden naar een dichtbevolkt gebied.”

In het noorden van Griekenland zijn al minstens driehonderd huizen en bedrijfsgebouwen vernield door het vuur. Volgens de hulpverleners zou het twee weken kunnen duren voor de regio opnieuw van stroom kan worden voorzien.

Eerste minister Kyriakos Mitsotakis benadrukt dat de focus ligt op het redden van levens, niet van eigendommen of bos. Ook op zondag worden daarom nog zoveel mogelijk mensen geëvacueerd, vaak met schepen.

